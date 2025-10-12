La Symphonie des Jeux de Mots Villemaury

Début : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Cette nouvelle création de la Caravane des Poètes, met à l’honneur les jeux de langage et l’inépuisable inventivité des mots. À la croisée de la poésie, de la musique et du théâtre, ce cabaret poétique entraîne le public dans une véritable plongée au cœur de l’humour, de la liberté et de l’émotion.

Sur scène, les quatre artistes phares de la Caravane des Poètes Xavier Ferran (piano, chant), Julie Autissier (chant, mélodica), Pauline Maharaux et Marie Poumarat offrent un spectacle tout public, tonique, drôle et tendre.

Le spectacle propose d’aborder la poésie autrement avec fraîcheur, insolence parfois, comme un souffle d’air libre dans un monde trop souvent corseté. Tantôt engagé, tantôt léger, il fait résonner la poésie d’hier dans notre présent bouillonnant, tout en donnant à entendre les voix multiples de la poésie d’aujourd’hui. Dans un désordre malicieux, la grammaire danse, le bon sens vacille, les mots ricochent et s’inventent à l’infini. C’est une sarabande jubilatoire, un charivari de textes, de chansons et de créations originales. .

English :

This new creation by the Caravane des Poètes celebrates language games and the inexhaustible inventiveness of words. At the crossroads of poetry, music and theater, this poetic cabaret takes the audience on a plunge into the heart of humor, freedom and emotion.

German :

Diese neue Kreation der Karawane der Dichter stellt das Spiel mit der Sprache und den unerschöpflichen Erfindungsreichtum der Wörter in den Vordergrund. Dieses poetische Kabarett ist eine Mischung aus Poesie, Musik und Theater und entführt das Publikum auf eine Reise in die Welt des Humors, der Frei

Italiano :

Questa nuova creazione della Caravane des Poètes celebra la giocosità del linguaggio e l’inesauribile inventiva delle parole. All’incrocio tra poesia, musica e teatro, questo cabaret poetico conduce il pubblico in un vero e proprio tuffo nel cuore dell’umorismo, della libertà e dell’emozione.

Espanol :

Esta nueva creación de la Caravane des Poètes celebra el juego del lenguaje y la inagotable inventiva de las palabras. En la encrucijada de la poesía, la música y el teatro, este cabaret poético sumerge al público en el corazón del humor, la libertad y la emoción.

