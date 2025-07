La symphonie des jouets – par la Cie Mariska Val-de-Loire Théâtre de Jeanne Nantes

La symphonie des jouets – par la Cie Mariska Val-de-Loire Théâtre de Jeanne Nantes dimanche 14 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-14 15:00 – 16:00

Gratuit : non 9 € moins de 12 ans / 11 € 9 € moins de 12 ans / 11 €Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 8

Spectacle de marionnettes à fils sur castelet – pour jeune public de 3 à 8 ans par Philippe Andos Aujourd’hui, Petit Pierre fête ses cinq ans. Exceptionnellement, il a le droit de veiller jusqu’à onze heures du soir. Cette soirée va être particulière car il va découvrir le secret de ses jouets : ils vont prendre vie de onze heures à minuit. Pantins et autres soldats de plomb vont prendre vie dans la chambre de Petit Pierre, sous l’émerveillement général des enfants, mais aussi des plus grands. La magie et la poésie s’installent au Théâtre de Jeanne, teintées d’une pointe d’humour, dans un décor et des marionnettes costumées superbes, sur les airs musicaux de Leopold et Wolfgang Amadeus Mozart, Tchaïkowski et Ketèlbey. Durée : 50 min. environ Représentations du 14 au 28 septembre 2025 :dimanche à 15h

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/