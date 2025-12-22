La symphonie des Jouets Théâtre de Jeanne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-01 15:00 – 15:50

Gratuit : non 9 € moins de 12 ans / 11 € 9 € moins de 12 ans / 11 €Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 8

Spectacle de marionnettes à fils sur castelet par Philippe Andos de la Compagnie Mariska Val-de-Loire « La Symphonie des Jouets » revient au Théâtre de Jeanne sur son castelet de marionnettes à fils en décors du XVIIIe siècle sur fond de musique classique. Aujourd’hui, Petit Pierre fête ses cinq ans. Exceptionnellement, il a le droit de veiller jusqu’à onze heures du soir. Cette soirée va être particulière, car il va découvrir le secret de ses jouets : ils vont prendre vie de onze heures à minuit. Pantins et autres soldats de plomb vont prendre vie dans la chambre de Petit Pierre, sous l’émerveillement général des enfants, mais aussi des plus grands. La magie et la poésie s’installent au Théâtre de Jeanne, teintées d’une pointe d’humour, dans un décor et des marionnettes costumées superbes, sur les airs musicaux de Leopold et Wolfgang Amadeus Mozart, Tchaïkowski et Ketèlbey. Public : de 3 à 8 ansDurée : 50 min. environ Représentations :dimanches 25 janvier et 1er février 2026 à 15h

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/



