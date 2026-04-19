Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LA SYMPHONIE DES JOUETS THEATRE DE JEANNE Nantes

LA SYMPHONIE DES JOUETS THEATRE DE JEANNE Nantes

LA SYMPHONIE DES JOUETS THEATRE DE JEANNE Nantes dimanche 19 avril 2026.

Lieu : THEATRE DE JEANNE

Adresse : 5 RUE DES SALORGES

Ville : 44000 Nantes

Département : 44

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 15:00

LA SYMPHONIE DES JOUETS Début : 2026-04-19 à 15:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44

À voir aussi à Nantes (44)