LA SYMPHONIE DES JOUETS THEATRE DE JEANNE Nantes

LA SYMPHONIE DES JOUETS Début : 2026-04-26 à 15:00. Tarif : – euros.

Spectacle de marionnettes à fils de la Compagnie Mariska Val-de-Loire, de 3 à 8 ansHumour et poésie baignés dans le charme d’antan des marionnettes à fils !Jouée à guichet fermé à chacun de ses passages, « La Symphonie des Jouets » revient au Théâtre de Jeanne sur son castelet de marionnettes à fils en décors du XVIIIème siècle sur fond de musique classique de Leopold et Wolfgang Amadeus Mozart, Tchaïkowski et Ketèlbey.Petit Pierre fête ses cinq ans. Exceptionnellement, il a le droit de veiller jusqu’à onze heures du soir. Cette soirée va être particulière, car il va découvrir le secret de ses jouets : ils vont prendre vie de onze heures à minuit. Pantins et autres soldats de plomb vont prendre vie dans la chambre de Petit Pierre, sous l’émerveillement général des enfants qui s’identifient à lui, berçant les adultes d’une douce nostalgie. Quelques mots sur l’artiste…Philippe Andos, dont les mains expertes manipulent les personnages, fait partie de la compagnie professionnelle Mariska Val-de-Loire, à qui nous devons depuis 1986 des adaptations drôles et rythmées de grands classiques tels « Robin des Bois », « Pinocchio » ou « Pierre, l’oiseau et le loup ».

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44