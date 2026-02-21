La Symphonie des saveurs Théâtre Edwige Feuillère Vesoul

La Symphonie des saveurs

Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Gala de l’école municipale de Musique !

Chœur d’enfants premier cycle et les différentes classes de cet établissement.

En collaboration avec l’école de dessin. .

Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Symphonie des saveurs

L’événement La Symphonie des saveurs Vesoul a été mis à jour le 2026-02-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL