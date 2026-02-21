La Symphonie des saveurs Théâtre Edwige Feuillère Vesoul
La Symphonie des saveurs Théâtre Edwige Feuillère Vesoul dimanche 1 mars 2026.
La Symphonie des saveurs
Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-01 15:30:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Gala de l’école municipale de Musique !
Chœur d’enfants premier cycle et les différentes classes de cet établissement.
En collaboration avec l’école de dessin. .
Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66
English : La Symphonie des saveurs
