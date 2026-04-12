La Symphonie des Sourires Cirque d’Hiver Bouglione Paris

Le 12 avril, le Cirque d’Hiver Bouglione accueillera La Symphonie des Sourires, deux concerts solidaires interprétés par les jeunes de l’orchestre des Petites Mains Symphoniques au profit de l’association Pour un Sourire d’Enfant. Un événement symbolique : des jeunes musiciens venus de toute la France jouent pour soutenir les enfants défavorisés au Cambodge.

Dirigé par Eric du Faÿ, fondateur des Petites Mains Symphoniques, l’orchestre réunira des musiciens de 6 à 24 ans. Au programme : musique symphonique, danses et musiques traditionnelles cambodgiennes, ainsi que la participation d’invités d’exception comme Lou Deleuze, gagnante de l’Eurovision Junior 2025, et le pianiste international François-René Duchâble.

La soirée marquera également deux anniversaires : les 30 ans d’action de Pour un Sourire d’Enfant au Cambodge et les 20 ans d’engagement des Petites Mains Symphoniques auprès de jeunes musiciens. Des témoignages sur trente ans d’actions seront animés par le journaliste franco-cambodgien Raphaël Yem.

La Symphonie des Sourires : 200 jeunes musiciens jouent pour les enfants du Cambodge

Le dimanche 12 avril 2026

de 16h00 à 18h30

Le dimanche 12 avril 2026

de 13h00 à 14h30

payant

Tarif 35€, réduit 29€, enfant moins de 12 ans : gratuit, tarif réduit cat 2 et 3 15€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T13:00:00+02:00_2026-04-12T14:30:00+02:00;2026-04-12T16:00:00+02:00_2026-04-12T18:30:00+02:00

Cirque d’Hiver Bouglione 110 rue Amelot 75011 Paris

https://www.helloasso.com/associations/pour-un-sourire-d-enfant https://www.facebook.com/associationpetitesmainssymphoniques/ https://www.facebook.com/associationpetitesmainssymphoniques/



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