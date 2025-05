La symphonie des Toqués – Salle du Bocage Nouvoitou, 25 mai 2025, Nouvoitou.

La symphonie des Toqués Salle du Bocage Nouvoitou Dimanche 25 mai, 15h00 Adulte : 8€ -12 ans : 6 € – 6 ans : gratuit (UNIQUEMENT CHÈQUE ET ESPÈCES) SUR RÉSERVATION

Création théâtrale, musicale et culinaire : menu-spectacle où se rencontrent spectateurs, comédiens et musiciennes

RÉSERVEZ VITE ! PLACES LIMITÉES

### La Symphonie des Toqués est un projet un peu fou…

…. Un menu-spectacle où le goût des mots se mêle au goût des mets dans une rencontre conviviale entre des spectateurs, des comédiens et des musiciennes.

Sur scène et dans la salle des comédiens-cuisiniers, mais aussi une cheffe de chœur et des musiciennes en live : tous réunis pour donner vie aux plats du menu que vous aurez devant les yeux !

Lors de ces 3 représentations vous serez nos convives d’un soir. Attendez-vous à des surprises, des chansons, des percussions… et peut-être repartirez-vous avec un cadeau si vous avez de la chance ! À la fin du spectacle, la recette de la quiche lorraine, l’histoire du fromage ou celle des petits pois n’auront plus de secret pour vous.

### Une première parteie gratuit :

**(dès 19h le vendredi et samedi, 13h30 le dimanche)**

orchestrée par les comédiens et les musiciennes se déroulera en plein-air autour d’un food truck où vous pourrez acheter de quoi vous restaurer. Le dessert vous sera offert dans la salle à partir de 20h30 (15h le dimanche)

Réservez sans plus tarder

au **07 89 59 90 79**

Soyez curieux, soyez gourmands, soyez-fous et rejoignez-nous les 23, 24 et 25 mai à la salle du Bocage à Nouvoitou.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-25T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-25T17:00:00.000+02:00

07-89-59-90-79

Salle du Bocage Salle du Bocage Promenade Henri Verger 35230 Nouvoitou Ille-et-Vilaine Nouvoitou 35410 Ille-et-Vilaine