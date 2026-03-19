La symphonie du cosmos Belfort
La symphonie du cosmos Belfort vendredi 24 avril 2026.
La symphonie du cosmos
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Partez pour une soirée à la rencontre des planètes du Système solaire, des étoiles et des galaxies. Sous son dôme à 360°, le pilote du Planétarium de Belfort vous invite à voyager à travers l’espace et le temps pour explorer l’Univers, le ciel profond où l’homme n’ira jamais.
À partir de 10 ans (inscription 24h avant)
Visites non échangeables non remboursables. .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90
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English : La symphonie du cosmos
L’événement La symphonie du cosmos Belfort a été mis à jour le 2026-03-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)