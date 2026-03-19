La symphonie du cosmos

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Partez pour une soirée à la rencontre des planètes du Système solaire, des étoiles et des galaxies. Sous son dôme à 360°, le pilote du Planétarium de Belfort vous invite à voyager à travers l’espace et le temps pour explorer l’Univers, le ciel profond où l’homme n’ira jamais.

À partir de 10 ans (inscription 24h avant)

Visites non échangeables non remboursables. .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

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English : La symphonie du cosmos

L’événement La symphonie du cosmos Belfort a été mis à jour le 2026-03-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)