La Table d’Agamy Déjeuner – Agamy Sain-Bel, 14 juin 2025 10:30, Sain-Bel.

Rhône

La Table d’Agamy Déjeuner Agamy 520 les terres rouges Sain-Bel Rhône

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 10:30:00

fin : 2025-06-14 15:00:00

Date(s) :

2025-06-14

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Agamy vous accueille pour le déjeuner du samedi 14 juin 2025 pour l’événement « La Table d’Agamy ». … Voir la suite sur le site du festival

Agamy 520 les terres rouges

Sain-Bel 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 85 47 30 oenotourisme@agamy.fr

English : La Table D’AGAMY Lunch

During Bienvenue en Beaujonomie, Agamy will welcome you for lunch on Saturday 14 June 2025 for the event « La Table D’AGAMY ». … See more on the event website

German :

Anlässlich von Bienvenue en Beaujonomie begrüßt Sie Agamy am Samstag, den 14. Juni 2025 zum Mittagessen für die Veranstaltung « La Table d’Agamy ». … Lesen Sie mehr auf der Festival-Website

Italiano :

In occasione di Bienvenue en Beaujonomie, Agamy vi accoglie a pranzo sabato 14 giugno 2025 per l’evento « La Table d’Agamy ». … Per saperne di più, consultare il sito web del festival

Espanol :

Con motivo de Bienvenue en Beaujonomie, Agamy le da la bienvenida para almorzar el sábado 14 de junio de 2025 en el evento « La Table d’Agamy » … Más información en la página web del festival

