La Table de Chamborand fête la Saint Patrick ! Chamborand vendredi 20 mars 2026.
La Table de Chamborand fête la Saint Patrick !
14 route de Fursac Chamborand Creuse
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
2026-03-20
A partir de 19h 30, concert de cornemuse avec Maria BAGPIPER puis à 20h 00 avec ZENOW.
Spécialités irlandaises à déguster ! .
14 route de Fursac Chamborand 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 53 97 latabledechamborand@outlook.fr
