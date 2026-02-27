La Table de Chamborand fête la Saint Patrick ! Chamborand

La Table de Chamborand fête la Saint Patrick !

14 route de Fursac Chamborand Creuse

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

A partir de 19h 30, concert de cornemuse avec Maria BAGPIPER puis à 20h 00 avec ZENOW.

Spécialités irlandaises à déguster ! .

14 route de Fursac Chamborand 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 53 97 latabledechamborand@outlook.fr

