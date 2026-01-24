La Table de Chamborand fête l’Amour

14 route de Fursac Chamborand Creuse

Tarif : 52 – 52 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-13

Menu de la Saint Valentin servi le Vendredi 13 et Samedi 14 (midi et soir),

Réservation obligatoire jusqu’au Mercredi 04 Février 2026. .

14 route de Fursac Chamborand 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 53 97 latabledechamborand@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Table de Chamborand fête l’Amour

L’événement La Table de Chamborand fête l’Amour Chamborand a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse