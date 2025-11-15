La table de Montaigne Quai Cyrano Bergerac

La table de Montaigne Quai Cyrano Bergerac samedi 15 novembre 2025.

La table de Montaigne

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Venez découvrir les us et coutumes d’une table à l’époque de la Renaissance, dans le Sud-Ouest de la France.

Et vous verrez que l’acte de manger & boire revêtait une toute autre forme il y a à peine 400 ans.

De 11h à 13h • Gratuit & sans réservation .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

English : La table de Montaigne

German : La table de Montaigne

Italiano :

Espanol : La table de Montaigne

L’événement La table de Montaigne Bergerac a été mis à jour le 2025-09-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides