La table de Montaigne Quai Cyrano Bergerac
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Venez découvrir les us et coutumes d’une table à l’époque de la Renaissance, dans le Sud-Ouest de la France.
Et vous verrez que l’acte de manger & boire revêtait une toute autre forme il y a à peine 400 ans.
De 11h à 13h • Gratuit & sans réservation .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
