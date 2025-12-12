La table de P’tit Ju s’invite pour Noël La Table de P’tit Ju Vieux-Boucau-les-Bains

La table de P’tit Ju s’invite pour Noël

La Table de P’tit Ju 14 Place des Tamaris Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Célébrez Noël autrement profitez de vos proches pendant que la table de Ptit Ju prépare pour vous une expérience culinaire unique. Les réservations sont ouvertes jusqu’au 21 décembre 21h

La Table de P’tit Ju 14 Place des Tamaris Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 09 02 38 latabledepetitju@gmail.com

English : La table de P’tit Ju s’invite pour Noël

Celebrate Christmas in a different way: enjoy your loved ones while the Ptit Ju table prepares a unique culinary experience for you. Reservations open until December 21, 9 p.m

