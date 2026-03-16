La table des boutures Carolles Carolles
La table des boutures Carolles Carolles samedi 4 avril 2026.
La table des boutures
Carolles 2 Rue Division Leclerc Carolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 12:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Les Carollaises à Carolles vous invitent à un moment convivial autour du végétal avec La table des boutures, un troc de plantes ouvert à tous.
Le principe est simple apportez une plante, une bouture, quelques graines ou un petit pot… et repartez avec une nouvelle plante à adopter !
Un rendez-vous doux pour échanger, discuter jardinage, partager conseils et rencontres dans une ambiance chaleureuse sur la terrasse des Carollaises.
Accessible à tous, jardiniers débutants ou confirmés.
Buvette bio et locale sur place. .
Carolles 2 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 2 50 26 44 85 contact@lescarollaises.com
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English : La table des boutures
L’événement La table des boutures Carolles a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Granville Terre et Mer