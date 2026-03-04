La table des inconu.e.s, La Ruelle, Ségur-le-Château

La table des inconu.e.s Vendredi 20 mars, 19h00 La Ruelle Corrèze

Début : 2026-03-20T19:00:00+01:00 – 2026-03-20T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-20T19:00:00+01:00 – 2026-03-20T21:00:00+01:00

La Table des Inconnu.e.s vous invite à partager un repas autour d’une même table. Un moment simple, humain et chaleureux pour créer du lien autour d’un bon plat.

Une table unique, spécialement réservée aux rencontres.

Les autres tables du restaurant restent réservables comme d’habitude.

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 32 53 24 »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Et si votre prochain repas devenait une rencontre ? rencontre dîner