La Table Mashup

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

La Table Mashup Mercredi 22 Avril

La table mashup permet de réaliser un montage d’images et de sons tirés de diverses sources, qui sont copiés, collés, découpés, transformés, mixés, assemblés, pour créer une nouvelle œuvre.

Par le biais de cet outil ludique, venez découvrir et vous initier au concept de montage. .

8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 51

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English :

La Table Mashup Wednesday, April 22

L’événement La Table Mashup Gien a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GIEN