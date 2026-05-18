La Tablée des Paysans Ferme du Chambeyron Rettel

Rettel

La Tablée des Paysans

Ferme du Chambeyron Chemin du Blauenberg Rettel Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Pour la troisième année consécutive, retrouvez la Tablée des Paysans à Rettel! Conçu comme une alternative aux marchés fermiers, ce sympathique évènement organisé par les fermes du Chambeyron, des Grands Vents, Fol Épi et Porten vous permettra de vous régaler d’un repas composé à partir de produits locaux le tout accompagné d’une buvette et d’animations musicales!Tout public

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Ferme du Chambeyron Chemin du Blauenberg Rettel 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 29 80 fermeduchambeyron@orange.fr

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English :

For the third year running, the Tablée des Paysans is back in Rettel! Conceived as an alternative to farmers’ markets, this friendly event organized by the Chambeyron, Grands Vents, Fol Épi and Porten farms will allow you to enjoy a meal made from local produce all accompanied by a refreshment bar and musical entertainment!

L’événement La Tablée des Paysans Rettel a été mis à jour le 2026-05-18 par TROIS FRONTIERES TOURISME