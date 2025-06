La tablée des producteurs Marché d’été Pré Grasseur Herbignac 8 juillet 2025 18:00

Loire-Atlantique

La tablée des producteurs Marché d’été Pré Grasseur 60 avenue des Sports Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 18:00:00

fin : 2025-08-06 22:00:00

Date(s) :

2025-07-08

2025-07-09

2025-07-10

2025-07-11

2025-07-12

2025-07-13

2025-07-14

2025-07-15

2025-07-16

2025-07-17

2025-07-18

2025-07-19

2025-07-20

2025-07-21

2025-07-22

2025-07-23

2025-07-24

2025-07-25

2025-07-26

2025-07-27

Les producteurs vous accueillent tous les mardis soir de juillet et jusqu’à fin août (à partir des vacances scolaires).

Produits fermiers locaux à déguster sur place ou à emporter.

Un moment idéal pour se réunir en famille ou entre amis autour de grandes tablées, de grillades et de concerts ! Vous retrouverez des produits fermiers locaux, à déguster sur place ou à emporter, vendus directement par les fermes viandes grillées, accompagnements, fromages, pain, crêpes, galettes, glaces, yaourts, bière, vin, miel… De quoi satisfaire les plus gourmands ! Un petit nouveau sera parmi nous cette année Les jardins du Fozo. Une ferme maraîchère qui vous proposera beignets de légumes, patatas bravas, petits légumes à croquer, et bières !

Restauration sur place, sous les arbres, au bord de l’étang, grandes tablées, grillades, ambiance festive et conviviale, concerts tous les mardis. .

Pré Grasseur 60 avenue des Sports

Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 90 01 contact@herbignac.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La tablée des producteurs Marché d’été Herbignac a été mis à jour le 2025-06-20 par ADT44