La taille de la haie Stage PUYDARRIEUX Puydarrieux

La taille de la haie Stage PUYDARRIEUX Puydarrieux samedi 22 novembre 2025.

La taille de la haie Stage

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22

Venez comprendre le fonctionnement biologique de l’arbre ou de l’arbuste dans une haie et ainsi apprendre à l’entretenir selon vos besoins et en respectant les siens.

Avec inscription gratuit adhérent Repas non compris mais possibilité de réserver un repas (17€).

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

English :

Come and understand the biological functioning of the tree or shrub in a hedge, and learn how to maintain it according to your needs, while respecting its own.

With registration: free for members Meal not included, but possibility of reserving a meal (17?).

German :

Erfahren Sie mehr über die biologische Funktionsweise von Bäumen und Sträuchern in einer Hecke und lernen Sie, diese nach Ihren Bedürfnissen zu pflegen und dabei ihre eigenen zu respektieren.

Mit Anmeldung: kostenlos für Mitglieder Essen nicht inbegriffen, aber es besteht die Möglichkeit, ein Essen zu reservieren (17?).

Italiano :

Venite a capire il funzionamento biologico dell’albero o dell’arbusto in una siepe e imparate a curarlo secondo le vostre esigenze e rispettando le sue.

Con iscrizione: gratuita per i soci Il pasto non è incluso ma è possibile prenotarlo (17?).

Espanol :

Venga a comprender el funcionamiento biológico del árbol o arbusto de un seto y aprenda a cuidarlo según sus necesidades y respetando las suyas propias.

Con inscripción: gratuita para los socios Comida no incluida pero se puede reservar una comida (17?).

