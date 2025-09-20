La taille de pierre Château-Musée Henri IV Rue Henri IV Nérac

Rue Henri IV Château-musée Henri IV Nérac Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

À l’occasion de la 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine, remontez le temps au cœur de la Renaissance !

La taille de pierre Découvrez les gestes des bâtisseurs d’autrefois et sculptez un bas-relief au motif de votre choix.

Venez découvrir un savoir-faire millénaire en participant à nos ateliers d’initiation à la taille de pierre. Encadrés par des artisans tailleurs de pierre passionnés, ces ateliers vous permettront de comprendre les gestes, les outils et les techniques qui ont façonné les châteaux et les cathédrales.

Les coups de ciseaux et de burin vont résonner devant le parvis du Château-musée !

Avec COMPAAS .

Accès libre Samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h Sans réservation

Gratuit

Sur le parvis du château Artisans de la Renaissance

Initiations et démonstrations ! .

Rue Henri IV Château-musée Henri IV Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 21 11 chateau.musee@ville-nerac.fr

