La taille des fruitiers Stage PUYDARRIEUX Puydarrieux

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Du jeune au vieil arbre et selon l’espèce, quel sont les choix que nous devrions privilégier si nous considérons l’intérêt de l’arbre et donc le nôtre. Les règles sont simples mais infiniment subtiles, car chaque arbre est unique.

Sur inscription 75€/adulte 65€/adhérent.

Repas non compris mais possibilité de réserver un repas (17 €). .

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

English :

From the young to the old tree and according to the species, what are the choices we should privilege if we consider the interest of the tree and therefore ours. The rules are simple but infinitely subtle, because each tree is unique.

German :

Vom jungen bis zum alten Baum und je nach Art, welche Entscheidungen sollten wir bevorzugen, wenn wir das Interesse des Baumes und damit auch unseres eigenen im Auge haben. Die Regeln sind einfach, aber unendlich subtil, denn jeder Baum ist einzigartig.

Italiano :

Dal giovane al vecchio albero e a seconda della specie, quali sono le scelte da privilegiare se consideriamo l’interesse dell’albero e quindi il nostro. Le regole sono semplici ma infinitamente sottili, perché ogni albero è unico.

Espanol :

Desde el árbol joven hasta el viejo y según la especie, cuáles son las opciones que debemos favorecer si tenemos en cuenta el interés del árbol y, por tanto, el nuestro. Las reglas son simples pero infinitamente sutiles, porque cada árbol es único.

