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La Tambouille des bout’chous Sainte-Sigolène

La Tambouille des bout’chous Sainte-Sigolène mercredi 8 avril 2026.

Adresse : 24 CHEMIN DE CORNASSAC

Ville : 43600 Sainte-Sigolène

Département : Haute-Loire

Début : 2026-04-08T15:30:00

Fin : 2026-04-08T18:30:00

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Sainte-Sigolène

La Tambouille des bout’chous

24 CHEMIN DE CORNASSAC Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 15:30:00
fin : 2026-04-08 18:30:00

Date(s) :
2026-04-08

Venez nombreux pour partager un moment convivial en famille, seul, petits et grands..
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24 CHEMIN DE CORNASSAC Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   chris.guttermann@protonmail.com

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English :

Come and share a convivial moment with your family, alone, young and old…

L’événement La Tambouille des bout’chous Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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