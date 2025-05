La Tanguette #2 – Baneuil, 15 juin 2025 14:30, Baneuil.

Dordogne

La Tanguette #2 La Combe du Château Baneuil Dordogne

Début : 2025-06-15 14:30:00

fin : 2025-06-15 22:00:00

2025-06-15

Rendez-vous pour la Tanguette #2, une guinguette festive organisée par Le Tangram.

Les villages et notamment Baneuil seront à l’honneur parmi plusieurs ateliers pour enfants ou adultes. Le but est de valoriser les richesses locales et de faire se rencontrer les générations.

Théâtre, ateliers participatifs, jeux, restauration, musique et fêtes seront au rendez-vous.

La compagnie Vata viendra y donner son spectacle “Les Crieurs” à 17h30.

Quel que soit l’âge, l’origine sociale ou culturelle, tout le monde est le bienvenu pour partager ce moment convivial, gratuit et très festif ! .

La Combe du Château

Baneuil 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 81 94 93

