La Tanguette Tangram Baneuil
La Tanguette Tangram Baneuil samedi 20 juin 2026.
Baneuil
La Tanguette
Tangram 2 rue des Tilleuls Baneuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Comme chaque année, l’association du Tangram organise son évènement festif La Tanguette.
Le principe est simple un spectacle, des bons plats faits maison, de la musique et de la joie !
Cette année le programme est le suivant
19h Spectacle de stand-up Des souris dans le jambon , spectacle familial, drôle et absurde
20h minuit Repas avec une blanquette de veau maison, jeux pour enfants, musique et buvette
Un programme resserré autour de ce qui a fait le succès des éditions précédentes ! .
Tangram 2 rue des Tilleuls Baneuil 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 81 94 93 contact@tangram-rural.fr
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English : La Tanguette
L’événement La Tanguette Baneuil a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides