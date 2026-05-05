La Tanguette Tangram Baneuil

Baneuil

La Tanguette

Tangram 2 rue des Tilleuls Baneuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Comme chaque année, l’association du Tangram organise son évènement festif La Tanguette.

Le principe est simple un spectacle, des bons plats faits maison, de la musique et de la joie !

Cette année le programme est le suivant

19h Spectacle de stand-up Des souris dans le jambon , spectacle familial, drôle et absurde

20h minuit Repas avec une blanquette de veau maison, jeux pour enfants, musique et buvette

Un programme resserré autour de ce qui a fait le succès des éditions précédentes ! .

Tangram 2 rue des Tilleuls Baneuil 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 81 94 93 contact@tangram-rural.fr

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English : La Tanguette

L’événement La Tanguette Baneuil a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides