La Tannerie Fantastique – Rue du Four Mollet Auray, 14 juin 2025 07:00, Auray.

Morbihan

La Tannerie Fantastique Rue du Four Mollet La Chapelle saint-Esprit Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-06-14

Exposition

Par Dungeon & Design et le Centre Culturel Athéna

Mêlant design et folklore, onirisme et conte macabre, humour et tension narrative, cette installation monumentale nous plonge dans l’univers d’une tannerie bretonne où l’on travaille les peaux de créatures imaginaires. .

Rue du Four Mollet La Chapelle saint-Esprit

Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

