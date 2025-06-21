La Tannerie fantastique Découverte de l’exposition dans le noir Rue du Four Mollet Auray

La Tannerie fantastique Découverte de l’exposition dans le noir Rue du Four Mollet Auray samedi 21 juin 2025.

La Tannerie fantastique Découverte de l’exposition dans le noir

Rue du Four Mollet La Chapelle Saint-Esprit Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-06-21 2025-06-28 2025-07-05 2025-07-12 2025-07-19 2025-07-26 2025-08-02 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30 2025-09-06 2025-09-13 2025-09-20

Découverte de l’exposition dans le noir.

Par Dungeon & Design et le Centre Culturel Athéna

Mêlant design et folklore, onirisme et conte macabre, humour et tension narrative, cette installation monumentale nous plonge dans l’univers d’une tannerie bretonne où l’on travaille les peaux de créatures imaginaires. Faisant écho à un ancien fait divers local lié à la pollution des eaux, ce duo aborde à travers son imaginaire le contrôle humain sur la nature, l’appauvrissement des sols et l’écologie. .

Rue du Four Mollet La Chapelle Saint-Esprit Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Tannerie fantastique Découverte de l’exposition dans le noir Auray a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon