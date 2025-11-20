La Tapisserie de l’Apocalypse, une œuvre sonore Angers
La Tapisserie de l’Apocalypse, une œuvre sonore Angers jeudi 20 novembre 2025.
La Tapisserie de l’Apocalypse, une œuvre sonore
2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 10:15:00
fin : 2025-11-20 11:30:00
Date(s) :
2025-11-20
Et si on écoutait les images de la Tapisserie de l’Apocalypse ? .
2, promenade du Bout-du-Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Tapisserie de l’Apocalypse, une œuvre sonore Angers a été mis à jour le 2025-08-28 par Destination Angers