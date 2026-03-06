La Taproom fête son premier anniversaire ! Taproom Aerofab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 11:00 –

Gratuit : oui

1 an de fête entre ami.e.s et en famille à rire, danser, chanter, jouer toustes ensemble sous le grandiose lustre de @guillaumemarmin au Hangar à Bananes ???? Pour célébrer cette première année comme il se doit, avec celles et ceux qui l’ont remplie de joies, rendez-vous le samedi 04 avril pour une journée et une nuit mémorables ???? car OUI, pour son premier anniversaire, la Taproom a une annonce ????: régulièrement et au moins une fois par mois, la fête s’étendra jusqu’à 04H ???? Au programme des festivités samedi 4 avril à partir de 11H :????la plus grande sélection de bières @brasserieaerofab de la ville,?????des petites assiettes de saison????la fine fleur des entre-sorts pour petits et grands curatée par les fabuleux??@moutonselectriques ?? avec notamment le catch de chiens robots de @dogzillafever et les jeux forains du @le.lolistan????et bien sûr une prog’ musicale flamboyante en compagnie – dès 14H :_du collectif @fa7crew pour une farandole de dj set_du producteur génial @guedraguedra et son électro mutante qui s’entremêle aux rythmes nord-africains ????_du crew nantais @chakchouka_collectif qui défend une fête différente autour des musiques d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient : Raï, Chaâbi, Dabke, Mezoued, Baladi et leurs déclinaisons actuelles ????_du one-man band hip hop/électro buccal El Maout ???? + d’autres surprises à venir !! ???? gratuit !????? artwork : @juyalouisa ????_Taproom_Aerofab, 21 quai des Antilles, Nantes ??????????Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cette première année si belle : @asso.ladies.co @6killz_ @dominique_fevrier @grandhuit_ @ruff_rakam_soundsystem @doge_nikovia @mlle.lilyh @le.spot.tattoo.nantes @naw.ir.live @yessaya_sound @shlaghouse @elohize @marino2_dj @lemangebal @suenomada_aka_toonyz @joss_lfdt @swingoclock @micheltrentemoult @festivaldes3continents @tamparoad @collectifculturebarbars @lasessualitaband @oye_label @leschiennesdelhexagone @nuanss__ @dj_lms @lookoutsound @qtep_oko @smog_dnb @mirage_dnb @naztek_dj @ogoniokcollectif @wouzdat @art.viewnantes & more

Taproom Aerofab Nantes

