La TARB’elles TARBES Tarbes

La TARB’elles TARBES Tarbes vendredi 10 octobre 2025.

La TARB’elles

TARBES Avenue Pierre de Coubertin Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:15:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Voici un événement 100 % féminin permettant à toutes de s’investir dans la lutte contre le cancer du sein tout en s’amusant et en prenant soin de sa santé une course tellement rose !

COURSE À PIED ET MARCHE 6 KM exclusivement féminines

Départ 20h15 au niveau de la Maison Sport Santé

Depuis plus de dix ans, au mois d’octobre, la ville de Tarbes, Tellement Tarbes et le Tarbes Pyrénées Athlétisme se mobilisent contre le cancer du sein. L’occasion de rappeler que le dépistage organisé est actuellement le meilleur moyen de lutter contre le cancer du sein. Pour convaincre les femmes d’y participer, de nombreuses actions d’information et de communication sont mises en place, au niveau national et départemental.

Si vous ne pouvez ni courir, ni marcher, une urne sera à votre disposition sur place pour les dons.

INSCRIPTION uniquement en ligne

> Sur le site pyreneeschrono.fr (bloc Coordonnées) jusqu’au 10 octobre à 18h / Paiement par CB

Pas d’inscription sur place le jour de l’événement

Retrait des tee-shirts (marche), des débardeurs (course) et des dossards (course) au stade Maurice Trélut (avenue Pierre de Coubertin)

– mercredi 1er octobre de 11h à 18h

– mercredi 8 octobre de 11h à 18h

– vendredi 10 octobre de 11h à 19h

> Pour télécharger le flyer Voir document (bloc coordonnées)

.

TARBES Avenue Pierre de Coubertin Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 38 58 secretariat.sport@mairie-tarbes.fr

English :

Here’s a 100% women’s event that allows everyone to get involved in the fight against breast cancer while having fun and looking after their health: a race that’s so pink!

6 KM RUN AND WALK exclusively for women

Start 8:15pm at Maison Sport Santé

For over ten years now, in the month of October, the city of Tarbes, Tellement Tarbes and Tarbes Pyrénées Athlétisme have been mobilizing against breast cancer. It’s a reminder that organized screening is currently the best way to fight breast cancer. To convince women to take part, a number of information and communication campaigns are being organized at national and departmental level.

If you can’t run or walk, an urn will be available on site for donations.

REGISTRATION online only

> On the website: pyreneeschrono.fr (contact details block) until 6pm on October 10 / Payment by credit card

No on-site registration on the day of the event

Pick-up of T-shirts (walking), tank tops (running) and race numbers (running) at the Maurice Trélut stadium (avenue Pierre de Coubertin)

? Wednesday October 1 from 11am to 6pm

? Wednesday, October 8, 11am to 6pm

? Friday, October 10, 11am to 7pm

> To download the flyer: See document (contact details block)

German :

Hier ist eine Veranstaltung, die zu 100 % auf Frauen ausgerichtet ist und es allen ermöglicht, sich im Kampf gegen Brustkrebs zu engagieren und dabei Spaß zu haben und auf ihre Gesundheit zu achten: ein Lauf, der so pink ist!

6-km-Lauf und -Walk ausschließlich für Frauen

Start 20.15 Uhr am Haus des Gesundheitssports

Seit über zehn Jahren machen im Oktober die Stadt Tarbes, Tellement Tarbes und Tarbes Pyrénées Athlétisme im Kampf gegen Brustkrebs mobil. Bei dieser Gelegenheit soll daran erinnert werden, dass das organisierte Screening derzeit das beste Mittel zur Bekämpfung von Brustkrebs ist. Um die Frauen davon zu überzeugen, daran teilzunehmen, werden auf nationaler und departementaler Ebene zahlreiche Informations- und Kommunikationsmaßnahmen durchgeführt.

Wenn Sie weder laufen noch wandern können, steht Ihnen vor Ort eine Urne für Spenden zur Verfügung.

ANMELDUNG nur online möglich

> Auf der Website: pyreneeschrono.fr (Block Kontaktdaten) bis zum 10. Oktober um 18 Uhr / Zahlung per Kreditkarte

Keine Anmeldung vor Ort am Tag der Veranstaltung

Abholung der T-Shirts (Wandern), der Tank Tops (Laufen) und der Startnummern (Laufen) im Stadion Maurice Trélut (avenue Pierre de Coubertin)

? Mittwoch, 1. Oktober, von 11 bis 18 Uhr

? Mittwoch, 8. Oktober, von 11 bis 18 Uhr

? Freitag, 10. Oktober, von 11 bis 19 Uhr

> Um den Flyer herunterzuladen: Siehe Dokument (Block Kontaktdaten)

Italiano :

Ecco un evento al 100% per le donne, che permette a tutte di partecipare alla lotta contro il cancro al seno divertendosi e prendendosi cura della propria salute: una corsa tutta rosa!

CORSA E PASSEGGIATA DI 6K esclusivamente per le donne

Partenza ore 20.15 presso la Maison Sport Santé

Da oltre dieci anni, nel mese di ottobre, la città di Tarbes, Tellement Tarbes e Tarbes Pyrénées Athlétisme collaborano per combattere il cancro al seno. È un’occasione per ricordare che lo screening organizzato è attualmente il modo migliore per combattere il cancro al seno. Per convincere le donne a partecipare, si stanno organizzando diverse campagne di informazione e comunicazione a livello nazionale e dipartimentale.

Se non potete correre o camminare, ci sarà una cassetta per le donazioni sul posto.

ISCRIZIONE solo online

> Sul sito web: pyreneeschrono.fr (blocco dei contatti) fino alle 18:00 del 10 ottobre / Pagamento con carta di credito

Non è possibile iscriversi in loco il giorno dell’evento

Ritiro delle magliette (camminata), delle canotte (corsa) e dei numeri di gara (corsa) presso lo stadio Maurice Trélut (avenue Pierre de Coubertin):

mercoledì 1 ottobre dalle 11.00 alle 18.00

mercoledì 8 ottobre dalle 11.00 alle 18.00

venerdì 10 ottobre dalle 11.00 alle 19.00

> Per scaricare il volantino: vedi documento (blocco contatti)

Espanol :

He aquí un acontecimiento 100% femenino que permite a todas participar en la lucha contra el cáncer de mama divirtiéndose y cuidando su salud: ¡una carrera tan rosa!

6 km de carrera a pie exclusivamente para mujeres

Salida a las 20.15 h en la Maison Sport Santé

Desde hace más de diez años, en octubre, la ciudad de Tarbes, Tellement Tarbes y Tarbes Pyrénées Athlétisme colaboran en la lucha contra el cáncer de mama. Es la ocasión de recordar que el cribado organizado es actualmente la mejor manera de luchar contra el cáncer de mama. Para convencer a las mujeres de que participen, se están organizando varias campañas de información y comunicación a escala nacional y departamental.

Si no puede correr o caminar, habrá una caja para donativos en el lugar.

INSCRIPCIÓN sólo en línea

> En la página web: pyreneeschrono.fr (Bloque de datos de contacto) hasta las 18.00 horas del 10 de octubre / Pago con tarjeta de crédito

No habrá inscripciones in situ el día del evento

Recogida de camisetas (marcha), camisetas sin mangas (carrera) y dorsales (carrera) en el estadio Maurice Trélut (avenida Pierre de Coubertin):

miércoles 1 de octubre de 11.00 a 18.00 horas

miércoles 8 de octubre de 11.00 a 18.00 horas

viernes 10 de octubre de 11.00 a 19.00 horas

> Para descargar el folleto: Ver documento (bloque de datos de contacto)

L’événement La TARB’elles Tarbes a été mis à jour le 2025-09-17 par OT de Tarbes|CDT65