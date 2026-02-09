La Tartiflette des Amoureux Broc & Délices Vernon
Broc & Délices 85 rue Sadi Carnot Vernon Eure
Tarif : – –
Pour la Saint-Valentin, troquez le dîner classique pour une soirée ultra-réconfortante ! Découvrez notre version spéciale de ce grand classique savoyard.
Au menu Une cassolette de tartiflette maison , servie avec sa salade croquante et un dessert gourmand.
Boisson Un soft est inclus dans la formule.
Tarif 25,00 € par personne. .
Broc & Délices 85 rue Sadi Carnot Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 71 22 09 brocetdelices@gmail.com
