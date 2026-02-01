La tartiflette des cœurs fondants Salle des fêtes Trucy-l’Orgueilleux

La tartiflette des cœurs fondants

Salle des fêtes Rue des Ecoles Trucy-l’Orgueilleux Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

2026-02-14

Le comité des fêtes de Trucy-l’Orgueilleux propose La tartiflette des cœurs fondants , soirée repas et animation à la salle des fêtes Paiement à la réservation au 06 23 03 20 33 avant le 8 février 2026 Toute réservation non honorée ne sera pas remboursée .

Salle des fêtes Rue des Ecoles Trucy-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 15 03 mairie.trucy@wanadoo.fr

