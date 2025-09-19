LA TAVERNE MÜNCHAUSEN Halle aux Grains Toucy
LA TAVERNE MÜNCHAUSEN
Halle aux Grains 7 Rue Paul Defrance Toucy Yonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-09-19 20:30:00
fin : 2025-09-19
2025-09-19
LA TAVERNE MÜNCHAUSEN spectacle d’improvisation théâtrale du XVIIIème siècle par la Cie des Femmes à Barbe, avec Gwen Aduh, Marie-Mathilde Amblat,
Aurélie de Cazanove, Olivier Descargues, Jean-Marie Lecoq et Pepito Mateo. Sur réservation. .
Halle aux Grains 7 Rue Paul Defrance Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté acitspectacles@gmail.com
