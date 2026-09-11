La Teagown sous toutes ses coutures, Cité des Présents – François Mitterrand, Château-Chinon (Ville)

Informations pratiques

La Teagown sous toutes ses coutures Dimanche 20 septembre, 15h00 Cité des Présents – François Mitterrand Nièvre

gratuit, sur réservation, 17 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Que peuvent nous raconter ces vieux objets ? Loïc Nédélec, chercheur en histoire du costume, donne les clefs de lecture d’une robe de la collection de la Cité des Présents – François Mitterrand. Vous comprendrez comment cette robe à elle seule convoque Napoléon 1er, la révolution industrielle, le goût de l’exotisme, et la bourgeoise de la belle époque.

La conférence se terminera dans le parcours par une lecture technique commentée de la robe et vous invitera à observer les costumes avec l’œil de la recherche !

Cité des Présents – François Mitterrand 58120 Château-Chinon Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 69 51 70 https://citedespresents.nievre.fr/ https://www.facebook.com/people/Cit%C3%A9-des-Pr%C3%A9sents-Fran%C3%A7ois-Mitterrand/100093105706706/?ref=embed_page [{« type »: « phone », « value »: « 0386695170 »}, {« type »: « email », « value »: « citedespresents@nievre.fr »}] Les musées des cadeaux présidentiels (ancien musée du Septennat) et de la mode (ancien musée du Costume) de Château-Chinon sont réunis au sein de la Cité des Présents-François Mitterrand, un nouvel équipement culturel au cœur du Morvan, porté par le Conseil départemental de la Nièvre et signé par l’architecte Patrick Mauger. Les collections sont déployées dans des parcours d’expositions permanentes entièrement renouvelés, enrichis par des modules numériques.

Que peuvent nous raconter ces vieux objets ? Loïc Nédélec, chercheur en histoire du costume, donne les clefs de lecture d’une robe de la collection de la Cité des Présents – François Mitterrand. Vous…

© Cité des Présents-François Mitterrand/Terminal 33