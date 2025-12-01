La Teinturerie fait son marché Richelieu

La Teinturerie fait son marché

19 rue des Ecluses Richelieu

Début : Vendredi 2025-12-19

fin : 2025-12-20

2025-12-19

Venez découvrir une sélection de talents venus de différents horizons artisans, créateurs, parfumeurs, céramistes, distillateurs, brocanteurs, fleuristes, illustrateurs, bijoutiers, producteurs de truffes, de vins, de bières ou de douceurs locales…

De beaux produits, du savoir-faire, le tout dans une ambiance unique et chaleureuse.

Sur place tapas, huîtres et boissons à partager. .

English :

Come and discover a selection of talents from different horizons: artisans, designers, perfumers, ceramists, distillers, antique dealers, florists, illustrators, jewellers, producers of truffles, wines, beers or local sweets?

Beautiful products, know-how, all in a friendly atmosphere

