La Tempête Loches

La Tempête

19 Rue du Rossignolet Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03 18:00:00

fin : 2025-11-03 19:00:00

Date(s) :

2025-11-03

La compagnie présentera son adaptation de l’oeuvre de Shakespeare en une version jouable sous une petite yourte nomade. Portée par une marionnettiste et un violoncelliste, la pièce raconte l’histoire de Prospero qui, grâce à la magie, maîtrise les éléments naturels et les esprits.

La compagnie présentera une étape de travail pour la création de son nouveau spectacle, une adaptation de La Tempête de Shakespeare. Elle travaille une version qui peut être jouée sous une petite yourte nomade, transportée à vélo, installée dans des salles non-équipées, en extérieur.

Portée par une marionnettiste et une violoncelliste, la pièce raconte l’histoire du duc de Milan, Prospero, déchu et exilé par son frère, qui se retrouve avec sa fille Miranda sur une île déserte. Grâce à la magie, il maîtrise les éléments naturels et les esprits ; notamment Ariel, esprit positif de l’air et du souffle de vie, ainsi que Caliban, être négatif symbolisant la terre, la violence et la mort. .

19 Rue du Rossignolet Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 projets.theatre.rossignolet@gmail.com

English :

The company will present its adaptation of Shakespeare’s work in a version that can be performed in a small nomadic yurt. Performed by a puppeteer and a cellist, the play tells the story of Prospero, who uses magic to master the natural elements and spirits.

German :

Das Ensemble wird seine Adaption von Shakespeares Werk in einer Version vorstellen, die in einer kleinen Nomadenjurte gespielt werden kann. Das von einer Puppenspielerin und einem Cellisten getragene Stück erzählt die Geschichte von Prospero, der mit Hilfe von Magie die Naturelemente und die Geister

Italiano :

La compagnia presenterà il suo adattamento dell’opera di Shakespeare in una versione che può essere rappresentata in una piccola yurta nomade. Interpretata da un burattinaio e da un violoncellista, l’opera racconta la storia di Prospero, che usa la magia per dominare gli elementi naturali e gli spir

Espanol :

La compañía presentará su adaptación de la obra de Shakespeare en una versión que puede representarse en una pequeña yurta nómada. Interpretada por un titiritero y un violonchelista, la obra cuenta la historia de Próspero, que utiliza la magia para dominar los elementos naturales y los espíritus.

