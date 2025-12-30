LA TEMPÊTE PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

LA TEMPÊTE

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

2026-04-25 20:00:00

La Tempête

Depuis cinq ans, le Festival Éole en Musiques s’appuie sur le talent d’un fascinant pianiste.

Michael Cohen-Weissert, qui est également l’un des directeurs artistiques du festival, interprétera deux des sonates les plus emblématiques de Beethoven,

composées à l’époque où il découvre sa surdité et où s’expriment à la fois sa révolte et un profond amour de l’humanité.

Pour l’incandescent trio de Mendelssohn, Michael Cohen-Weissert sera rejoint par Pablo Schatzman et la brillante violoncelliste Irena Josifoska.

Beethoven Sonate pour piano La Tempête , op. 31 n° 2

Mendelssohn Trio pour piano, violon et violoncelle n° 2 en do mineur

Beethoven Sonate pour piano Au clair de lune , op. 27 n° 2

Avec Michael Cohen-Weissert, Irena Josifoska, Pablo Schatzman .

