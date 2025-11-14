La Tempête Salle Guéniot Vitteaux

La Tempête Salle Guéniot Vitteaux
Salle Guéniot Rue Guéniot Vitteaux Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Après Carcassonne, Dijon et avant Châtillon-sur-Seine, Semur-en-Auxois, Saulieu et Toulon à Vitteaux le vendredi 14 novembre à 20h salle Guéniot !
de William Shakespeare
Traduction Daniel Loayza
Nouveau spectacle professionnel conçu et réalisé par Philippe Berling et Nathalie Prats, avec Valérie Delbore, Pierre Pompon, Patrick Pompon, Pascale Corot et Philippe Berling.
La Tempête est une comédie féérique. C’est un hymne à la liberté, à toutes sortes de liberté et au pouvoir du théâtre.
Avec le soutien de la Ville de Semur-en-Auxois et de La Métairie de Savelot.
Réservation conseillée. .
Salle Guéniot Rue Guéniot Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 27 13 39
