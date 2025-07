La tendresse Forbach

La tendresse Forbach jeudi 4 décembre 2025.

La tendresse

71 Avenue St. Rémy Forbach Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

En mon homme et conscience.

La metteuse en scène Julie Berès s’est entourée d’une myriade d’auteurs et d’autrices pour enquêter et recueillir les paroles de jeunes hommes d’origines extrêmement variées afin de questionner les stéréotypes liés à la virilité et aux injonctions sociales qui façonnent l’identité masculine la famille, la sexualité, le travail, la justice, l’héritage culturel… Sur scène, huit comédiens-danseurs se racontent au travers de témoignages intimes et de performances chorégraphiques. Ils révèlent un théâtre performatif, en adresse directe avec le public et qui invite au plateau la culture hip-hop et ses battles, pour en révéler la charge poétique et politique. Cette pièce propose une réflexion sensible sur la masculinité contemporaine, ouvrant un espace de parole et de libération. Entre fragilité et révolte, humour et émotion, le spectacle interroge ce que signifie être un homme aujourd’hui et invite à réinventer d’autres modèles plus libres et apaisés.

Infos patriques Théâtre en français surtitré en allemand. Durée 105min, à partir de 15ans.

Le Carreau scène nationale 4 décembre 2025 à 20h00.Tout public

.

71 Avenue St. Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 34 billetterie@carreau-forbach.com

English :

En mon homme et conscience.

Director Julie Berès called on a myriad of authors to investigate and collect the words of young men from extremely diverse backgrounds, in order to question stereotypes linked to virility and the social injunctions that shape male identity: family, sexuality, work, justice, cultural heritage? On stage, eight actor-dancers tell their own stories through intimate testimonials and choreographic performances. They reveal a performative theater, in direct address with the audience, which invites hip-hop culture and its battles to the stage, to reveal its poetic and political charge. The piece offers a sensitive reflection on contemporary masculinity, opening up a space for speech and liberation. Between fragility and revolt, humor and emotion, the show questions what it means to « be a man » today, and invites us to reinvent other, freer and calmer models.

Theater in French with German surtitles. Running time 105min, ages 15 and up.

Le Carreau scène nationale December 4, 2025 at 8:00 pm.

German :

In meinem Mann und Gewissen.

Die Regisseurin Julie Berès hat eine Vielzahl von Autoren und Autorinnen um sich geschart, um junge Männer unterschiedlichster Herkunft zu befragen und ihre Worte zu sammeln, um die mit Männlichkeit verbundenen Stereotypen und die sozialen Zwänge, die die männliche Identität prägen, zu hinterfragen: Familie, Sexualität, Arbeit, Justiz, kulturelles Erbe? Auf der Bühne erzählen acht Schauspieler und Tänzer durch intime Aussagen und choreografische Performances von sich selbst. Sie enthüllen ein performatives Theater, das direkt mit dem Publikum spricht und die Hip-Hop-Kultur und ihre Battles auf die Bühne bringt, um ihre poetische und politische Sprengkraft zu entfalten. Das Stück bietet eine sensible Reflexion über die zeitgenössische Männlichkeit und eröffnet einen Raum der Rede und der Befreiung. Zwischen Zerbrechlichkeit und Revolte, Humor und Emotionen stellt das Stück die Frage, was es heute bedeutet, ein Mann zu sein, und lädt dazu ein, andere, freiere und friedlichere Modelle neu zu erfinden.

Theater in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln. Dauer 105min, ab 15 Jahren.

Le Carreau scène nationale 4. Dezember 2025 um 20:00 Uhr.

Italiano :

En mon homme et conscience.

La regista Julie Berès si è circondata di una miriade di autori per indagare e raccogliere le parole di giovani uomini provenienti da contesti estremamente diversi, al fine di mettere in discussione gli stereotipi legati alla virilità e le ingiunzioni sociali che plasmano l’identità maschile: famiglia, sessualità, lavoro, giustizia, eredità culturale? Sul palco, otto attori-danzatori raccontano le loro storie attraverso testimonianze intime e performance coreografiche. Si tratta di un teatro performativo che parla direttamente al pubblico, invitando la cultura hip-hop e le sue battaglie sul palco per rivelare la loro carica poetica e politica. Questo spettacolo offre una riflessione sensibile sulla mascolinità contemporanea, aprendo uno spazio di parola e di liberazione. Tra fragilità e rivolta, umorismo ed emozione, lo spettacolo si interroga su cosa significhi « essere uomo » oggi e ci invita a reinventare altri modelli, più liberi e tranquilli.

Informazioni sul programma: Teatro in francese con sottotitoli in tedesco. Durata 105 minuti, dai 15 anni in su.

Le Carreau scène nationale 4 dicembre 2025 alle 20.00.

Espanol :

En mon homme et conscience.

La directora Julie Berès se ha rodeado de un sinfín de autores para investigar y recoger las palabras de hombres jóvenes de orígenes muy variados con el fin de cuestionar los estereotipos ligados a la virilidad y los mandatos sociales que conforman la identidad masculina: familia, sexualidad, trabajo, justicia, patrimonio cultural.. En escena, ocho actores-bailarines cuentan sus propias historias a través de testimonios íntimos e interpretaciones coreográficas. Revelan un teatro performativo que habla directamente al público, invitando a la cultura hip-hop y a sus batallas a entrar en escena para revelar su carga poética y política. Esta obra ofrece una sensible reflexión sobre la masculinidad contemporánea, abriendo un espacio para la palabra y la liberación. Entre la fragilidad y la revuelta, el humor y la emoción, el espectáculo cuestiona lo que significa « ser un hombre » hoy en día y nos invita a reinventar otros modelos más libres y tranquilos.

Ficha técnica: Teatro en francés con sobretítulos en alemán. Duración 105min, a partir de 15 años.

Le Carreau scène nationale 4 de diciembre de 2025 a las 20.00 h.

L’événement La tendresse Forbach a été mis à jour le 2025-07-25 par FORBACH TOURISME