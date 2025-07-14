La tente de Claude Ponti Pithiviers

La tente de Claude Ponti

12 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 10:00:00

fin : 2026-03-05 12:00:00

Date(s) :

2026-03-04 2026-03-05

Un frère et une sœur ont enfin la permission de dormir sous la tente, dans le jardin ! Sac de couchage, lampe de poche… tout est prêt. Mais quand la nuit tombe, les bruits étranges commencent. Et si un monstre rôdait dehors ? Impossible de dormir avec cette trouille ! Heureusement, nos deux aventuriers ont plus d’un tour dans leur sac pour affronter leurs peurs. Entre rires, jeux et imagination débridée, ils transforment la nuit en terrain de rigolade.

Une histoire tendre et drôle pour apprivoiser la peur du noir, parfaite pour les petits lecteurs en quête de courage et d’aventures nocturnes.

La tente devient un refuge joyeux où l’on rit plus fort que les ombres ! .

12 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45

English :

A brother and sister are camping in the garden. Night falls, the noises worry them? and what if a monster is prowling around? To overcome their fear of the dark, they pull out all the stops with laughter and games. A funny and reassuring adventure to tame the night under the tent.

German :

Ein Bruder und eine Schwester zelten im Garten. Die Nacht bricht herein und die Geräusche machen Angst… und wenn ein Monster herumläuft? Um ihre Angst vor der Dunkelheit zu überwinden, ziehen sie Lachen und Spiele. Ein lustiges und beruhigendes Abenteuer, um die Nacht im Zelt zu zähmen.

Italiano :

Un fratello e una sorella sono in campeggio in giardino. Scende la notte e i rumori li preoccupano: e se ci fosse un mostro in agguato? Per superare la loro paura del buio, si mettono in gioco con giochi e risate. Un’avventura divertente e rassicurante per domare la notte in tenda.

Espanol :

Un hermano y su hermana acampan en el jardín. Cae la noche y los ruidos les inquietan… ¿y si hay un monstruo al acecho? Para superar su miedo a la oscuridad, se ponen manos a la obra con risas y juegos. Una aventura divertida y tranquilizadora para domar la noche en la tienda de campaña.

