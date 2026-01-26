La tente de la lecture Médiathèque Casseneuil
La tente de la lecture Médiathèque Casseneuil samedi 21 mars 2026.
La tente de la lecture
Médiathèque 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil Lot-et-Garonne
Venez découvrir la nouvelle tente de la lecture de la Médiathèque !
Embarquez dans un univers plein de douceur, d’imaginaire et de poésie.
Lecture d’histoires pour les 0 à 5 ans.
Médiathèque 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 00 25 bm-casseneuil@orange.fr
English : La tente de la lecture
Come and discover the Médiathèque’s new reading tent!
Embark on a world full of sweetness, imagination and poetry.
Story readings for 0-5 year olds.
