La tente de la lecture Médiathèque Casseneuil

La tente de la lecture

mercredi 15 avril 2026.

La tente de la lecture

Médiathèque 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Venez découvrir la nouvelle tente de la lecture de la Médiathèque !
Embarquez dans un univers plein de douceur, d’imaginaire et de poésie.
Lecture d’histoires pour les 0 à 5 ans.
Médiathèque 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 00 25  bm-casseneuil@orange.fr

English : La tente de la lecture

Come and discover the Médiathèque’s new reading tent!
Embark on a world full of sweetness, imagination and poetry.
Story readings for 0-5 year olds.

L'événement La tente de la lecture Casseneuil a été mis à jour le 2026-01-27