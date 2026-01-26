La tente de la lecture Médiathèque Casseneuil

La tente de la lecture

Venez découvrir la nouvelle tente de la lecture de la Médiathèque !

Embarquez dans un univers plein de douceur, d’imaginaire et de poésie.

Lecture d’histoires pour les 0 à 5 ans.

Médiathèque 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 00 25 bm-casseneuil@orange.fr

English : La tente de la lecture

Come and discover the Médiathèque’s new reading tent!

Embark on a world full of sweetness, imagination and poetry.

Story readings for 0-5 year olds.

