La terrasse du château Le pied du château Langoiran

Nous vous donnons rendez-vous tous les vendredis soir de juillet à août, de 18h30 à 22h30. Venez découvrir ou redécouvrir le panorama exceptionnel du Château Langoiran, tout en dégustant les vins des Vignobles Gonfrier. Pour accompagner vos dégustations, retrouvez chaque semaine une sélection de produits de qualité, issus de nos producteurs et fournisseurs partenaires fromages, charcuteries, tartinades et braséro. Dates à retenir 4, 11, 18, 25 juillet 1, 8, 15 ,22 ,29 août. Les places étant limitées pour garantir un accueil chaleureux, nous vous conseillons de réserver votre table. Réservations et demandes particulières par mail, téléphone et sur nos réseaux. .

Le pied du château Château de Langoiran Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 08 55 contact@chateau-langoiran.com

