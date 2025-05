LA TERRASSE DU JEUDI – Lunel, 22 mai 2025 07:00, Lunel.

Hérault

LA TERRASSE DU JEUDI 277A Rue Tivoli Lunel Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-05-22

fin : 2025-05-22

2025-05-22

Terrasse des Arènes de Lunel

Jeudi 22 mai de 19h à 23h

Tél 06 31 13 19 01

Tarif 6 € (un verre à vin + un ticket de dégustation)

Les soirées reviennent sous un format toujours aussi convivial. Maestria Production vous propose de participer à la Terrasse du Jeudi. Sur la remarquable terrasse des arènes Francis San Juan, le public profitera des stands de vignerons, de producteurs et de restaurateurs rassemblés, ainsi que de l’animation musicale. Un rendez-vous axé sur la convivialité et la gourmandise ! .

277A Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 6 31 13 19 01

English :

Terrace of the Lunel Arena

Thursday May 22nd from 7pm to 11pm

Tel: 06 31 13 19 01

Price: 6 ? (a wine glass + a tasting ticket)

German :

Terrasse der Arena von Lunel

Donnerstag, 22. Mai von 19h bis 23h

Tel.: 06 31 13 19 01

Preis: 6 ? (ein Weinglas + ein Verkostungsticket)

Italiano :

Terrazza dell’Arena Lunel

Giovedì 22 maggio dalle 19.00 alle 23.00

Tel: 06 31 13 19 01

Prezzo: 6? (un bicchiere di vino + un biglietto di degustazione)

Espanol :

Terraza del Lunel Arena

Jueves 22 de mayo de 19:00 a 23:00

Teléfono: 06 31 13 19 01

Precio: 6? (una copa de vino + un ticket de degustación)

L’événement LA TERRASSE DU JEUDI Lunel a été mis à jour le 2025-05-12 par 34 OT PAYS DE LUNEL