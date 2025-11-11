La Terrasse du Jurançon #5 Square Aragon et allées Aragon Pau

La Terrasse du Jurançon #5

Square Aragon et allées Aragon Boulevard des Pyrénées Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

La Terrasse du Jurançon revient pour une cinquième édition.

Le collectif des vignerons indépendants du Jurançon vous reçoit au cœur du centre-ville palois pour vous faire découvrir (ou redécouvrir) l’or du Béarn ! Au programme de cette journée festive dégustations, échanges privilégiés avec une trentaine de vignerons, restauration sur place & animations musicales. L’idée est de faire connaître le Jurançon différemment, moderniser notre image et renforcer la présence des vignerons sur le territoire. .

Square Aragon et allées Aragon Boulevard des Pyrénées Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

