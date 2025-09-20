LA TERRASSE EPANOUIE | VAN DAN VIL LA TERRASSE EPANOUIE Fort-de-France

LA TERRASSE EPANOUIE | VAN DAN VIL Samedi 20 septembre, 17h30 LA TERRASSE EPANOUIE Martinique

Voulez-vous devenir adhérent d’abitē? https://asso.abite.fr/adhesion/

Début : 2025-09-20T23:30:00 – 2025-09-21T00:30:00

Fin : 2025-09-20T23:30:00 – 2025-09-21T00:30:00

L’association Abitē est heureuse de proposer une visite guidée du projet La Terrasse Épanouie, réalisé par BAHO Studio, représenté par l’architecte Cyrille Rochambeau, en collaboration avec la porteuse du projet, Tessa Bassi, lauréats du prix VAN DAN VIL Architecture https://asso.abite.fr/portfolio/van-dan-vil/.

Ce projet met en valeur une terrasse ajardinée, fruit d’une réhabilitation attentive d’un immeuble situé à un angle exposé plein Sud-Est. L’équipe a adopté une approche hybride, inspirée par l’observation de la végétation des maisons avoisinantes, pour créer un espace de fraîcheur passive agréable, tant pour la terrasse que pour la rue.

Parmi les solutions mises en œuvre :

• Un revêtement de sol clair pour réfléchir les rayonnements solaires et réduire la surchauffe des étages inférieurs.

• Une végétalisation adaptée avec des jardinières de plantes locales vivaces et grimpantes, utilisant des pots en terre cuite microporeux pour un arrosage progressif, favorisant l’ombre et la régulation thermique par évapotranspiration.

• L’installation de masques solaires, tels qu’une pergola et des éléments en terre cuite, atténuant l’impact direct du soleil sur la terrasse.

Le projet illustre la vision de VAN DAN VIL combinant architecture durable, confort climatique et engagement esthétique, tout en faisant de la terrasse le principal espace de vie, un lieu à la fois fonctionnel et poétique.

Cette visite permettra aux participant·e·s de découvrir une approche innovante de la rénovation urbaine et de la conception bioclimatique à petite échelle, et d’apprécier un espace transformé en véritable oasis urbaine.

L’activité est gratuite pour tous les adhérent·e·s de l’association abitē. Pour participer à cette visite commentée, il est obligatoire de devenir adhérent·e d’abitē, car le bâtiment est encore en travaux. L’adhésion permet d’être couvert·e par l’assurance responsabilité civile de l’association, garantissant ainsi la sécurité et la protection des participant·e·s sur le chantier.

LA TERRASSE EPANOUIE 6 Rue Gabriel Péri, 97200 Fort-de-France Fort-de-France 97200 Martinique Martinique

