La Terrasse Éphémère du Foyer Foyer rural Zoufftgen

Zoufftgen

La Terrasse Éphémère du Foyer

Foyer rural 88 Rue Principale Zoufftgen Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-06-22 18:00:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Une soirée pour se retrouver autour d’un verre, d’une planche à partager et profiter d’un début d’été qui s’annonce ensoleillé !

Pour cette première édition, le thème sera “Bulles & Mousse” Bières Twisted Cat en partenariat avec Kantin. Champagne. Planches apéro charcuterie & fromage préparées avec les produits de la Ferme du Fol’Épi.

City stade pour une partie de foot, terrain de pétanque, musique, détente et convivialité.

Une belle occasion de passer un bon moment ensemble avant leur traditionnelle Fête de la Tarte Flambée des 4 et 5 juillet.

N’oubliez pas vos boules de pétanque et vos ballons !Tout public

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Foyer rural 88 Rue Principale Zoufftgen 57330 Moselle Grand Est

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English :

An evening to get together over a drink, share a platter, and enjoy what promises to be a sunny start to summer!

For this first edition, the theme will be “Bubbles & Foam”: Twisted Cat beers in partnership with Kantin. Champagne. Appetizer platters featuring charcuterie and cheese, prepared with products from Ferme du Folépì.

City stadium for a soccer game, pétanque court, music, relaxation, and good company.

A great opportunity to have a good time together before their traditional Flambéed Tart Festival on July 4 and 5.

Don’t forget your pétanque balls and soccer balls!

L’événement La Terrasse Éphémère du Foyer Zoufftgen a été mis à jour le 2026-06-17 par OT CATTENOM ET ENVIRONS