» LA TERRASSE » PAR COMPAGNIE TOUS AZIMUTS Montarnaud dimanche 12 octobre 2025.

Avenue de Montpellier Montarnaud Hérault

Tarif : – – 10 EUR

Avec humour et tendresse, Jean-Claude Carrière nous entraîne dans une comédie où les situations semblent désespérées… mais jamais graves.

La Terrasse Mise en scène de François Escobar Compagnie Tous Azimuts

Bel appartement parisien à louer, avec une histoire en cours… Madeleine et Étienne n’ont pas fini de se quitter, et pourtant, les visiteurs défilent et n’hésitent pas à s’immiscer dans leur vie. De nouvelles histoires se tissent, seulement voilà… il y a une terrasse ! Avec humour et tendresse, Jean-Claude Carrière nous entraîne dans une comédie où les situations semblent désespérées… mais jamais graves.

Spectacle tout public, à partir de 10 ans (Durée 2h). .

Avenue de Montpellier Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84

English :

La Terrasse Directed by François Escobar Compagnie Tous Azimuts

With humor and tenderness, Jean-Claude Carrière draws us into a comedy where situations seem desperate? but never serious.

German :

La Terrasse Inszenierung von François Escobar Compagnie Tous Azimuts

Mit Humor und Zärtlichkeit führt uns Jean-Claude Carrière in eine Komödie, in der die Situationen aussichtslos erscheinen? aber nie ernst.

Italiano :

La Terrasse Regia di François Escobar Compagnie Tous Azimuts

Con umorismo e tenerezza, Jean-Claude Carrière ci trascina in una commedia in cui le situazioni sembrano disperate, ma mai serie.

Espanol :

La Terrasse Dirigida por François Escobar Compagnie Tous Azimuts

Con humor y ternura, Jean-Claude Carrière nos introduce en una comedia donde las situaciones parecen desesperadas… pero nunca graves.

