La terre Compiègne

La terre Compiègne mardi 25 novembre 2025.

La terre

Place Briet d’Aubigny Compiègne Oise

Tarif : 17 – 17 – 23

17

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Trop âgé pour continuer de cultiver ses terres, le père Fouan se résigne à en faire don à ses trois enfants. Dans un monde agricole faisant face à la révolution industrielle en plein essor, cette famille se retrouve en proie aux divergences. Anne Barbot révèle toute la dimension shakespearienne de l’oeuvre de Zola, tout en conservant sa force de frappe réaliste. Saisissant !

C’est en adaptant le 15e volume de la série des Rougon-Macquart, La Terre, que la metteuse en scène décide de porter sa réflexion sur le monde rural. Le texte de l’écrivain possède une surprenante puissance dramatique quasi-théâtrale.

Sur scène, huit comédiens évoluent dans un corps de ferme. Bien sûr, nous ne sommes plus dans un roman. Comme les spectateurs, ils vivront chaque événement de plein fouet, donnant un spectacle d’une rare vitalité. Conflits générationnels, choix d’exploitation, nous plongeons dans l’intimité de ce clan, leur amour pour la terre et leur désir d’indépendance. On retrouve au sein de ce récit tant la générosité que l’âpreté de la paysannerie. Une écriture qui nous frappe et caresse tout le talent d’Émile Zola !

Et tout comme lui, Anne Barbot tient à montrer des gens qui ne sont pas les héros attendus de la littérature les invisibles. Du grand spectacle vivant comme on aime, qui tisse un parallèle frappant entre la situation agricole du XIXe siècle et celle de nos jours. La force de cette écriture intemporelle et le jeu bouleversant des interprètes nous invitent à vivre un moment de théâtre exceptionnel.

Dès 15 ans 17 .

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

