La Terre de mon grand-père, Cinéma L’Odéon, Barjols

La Terre de mon grand-père Samedi 18 avril, 19h30 Cinéma L’Odéon Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T19:30:00+02:00 – 2026-04-18T20:55:00+02:00

Fin : 2026-04-18T19:30:00+02:00 – 2026-04-18T20:55:00+02:00

Cinéma L’Odéon rue du Barri, Barjols Barjols 83670 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avec réalisateur – Après le film documentaire Le Potager de mon grand-père Martin ne s’attendait pas à se retrouver embarqué par son aïeul en pleine montagne pour y vivre et y planter des arbres. … L’Odéon La Terre de mon grand-père